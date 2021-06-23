Под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова состоялось совещание, участники которого обсудили вопросы опасности распространения в Украине нового штамма «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 и вероятных путей его попадания на территорию Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

В частности, речь может идти о таких странах как Индия, Великобритания, Португалия Российская Федерация, а также Польша, Румыния и Словакия, где наблюдается циркуляция этого штамма. В целом, по словам специалистов, сейчас распространение варианта «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировано уже в 92 странах.

По мнению участников совещания, сложившаяся ситуация вызывает необходимость введения дополнительных эффективных противоэпидемических мероприятий с целью предупреждения распространения нового штамма «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 на территории Украины, ускорения темпов вакцинации и обеспечения ее доступности, особенно для уязвимых к COVID-19 слоев населения - лиц в возрасте 60+, активизации информационно-просветительской работы среди населения о необходимости применения средств индивидуальной защиты, важности и безопасности иммунопрофилактики.

Также, по словам специалистов, важным является раннее выявление штамма «Дельта», усиление качественного отслеживания контактных лиц, усиление лабораторной составляющей для выявления нового штамма «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 и других разновидностей мутаций этого вируса.

Кроме того, по мнению участников совещания, необходимо совершенствование отечественных протоколов лечения в соответствии с требованиями настоящего и усиления готовности учреждений здравоохранения оказывать медицинскую помощь пациентам с диагнозом COVID-19 в случае массовой заболеваемости. Важной также является максимальная иммунизация персонала учреждений здравоохранения, оказывающих помощь таким пациентам.

Как ранее сообщал ForUm, в Украине зарегистрировали первые случаи инфицирования опасным штаммом коронавируса «Дельта».

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и РФ, где наблюдается наибольшая вспышка штамма коронавируса «Дельта».

Гражданам, прибывшим из Индии, Великобритании, РФ и Португалии или которые находились на территории этих стране не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV- 2.