Президент Владимир Зеленский уверен, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным неизбежна. Об этом он сказал в интервью иностранным СМИ, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Я считаю, что наша встреча с президентом России неизбежна. Только если он не хочет ничего заканчивать, встречи не будет. Других причин, я считаю, нет», – отметил он.

Зеленский выразил надежду, что в ближайшее время будут получены соответствующие даты, адженда и сроки.

«Может встреча с президентом США ускорить нашу встречу? Встреча происходит тогда, когда в ней заинтересованы обе стороны. Поэтому я считаю, что встреча президентов не может ускорить мою встречу с Путиным. Что касается моей встречи с президентом США, то я получил довольно конкретное приглашение. Дат еще нет, но в конце июля у нас будет встреча, официальный визит в США», – подытожил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в любой точке украинского Донбасса.

Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с «руководителями» так называемых «ЛНР» и «ДНР» и лишь по другим темам обращаться непосредственно в Москву.

Зеленский отверг предложение Путина обсуждать вопросы войны на Донбассе с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Кремль, в свою очередь, исключили переговоры Зеленского и Путина по Донбассу.

В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан.