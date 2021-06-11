Сборная Украины по футболу планирует играть в форме с лозунгом «Героям слава» в первом матче Евро-2020 против Нидерландов, сообщил пресс-аташе сборной Александр Гливинский.

Во время пресс-конференции, в которой приняли участие Гливинский и игроки сборной Роман Безус и Артем Беседин, один из журналистов спросил, планирует ли команда играть в воскресенье в форме в ее текущем виде, передает Радио Свобода.

«Думаю, это вопрос не ко мне, а скорее к федерации, они будут решать. Думаю, они сделают все, чтобы сохранить все как есть», - сказал Безус.

Гливинский добавил, что униформу сборной ранее согласовал Европейский футбольный союз.

«Мы имеем нашу униформу, она утверждена УЕФА, все отметки были согласованы с УЕФА. Наш президент Украинской ассоциации футбола сейчас в Риме, ведет переговоры с УЕФА. Это все, что мы можем сказать об этом», - сказал он.

Впрочем, после перевода его ответа Гливинский добавил: «И да, мы собираемся играть в этой униформе».

Сборная Украины стартует на Евро-2020 13 июня в Амстердаме, где в 22:00 начнет поединок против команды Нидерландов.

Как сообщал ForUm, 10 июня стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) требует от Украины внести изменения в форму на Евро-2020 – убрать «политический» лозунг.

Новая игровая форма сборной Украины была презентована в понедельник. На форме изображен контур границ страны, включая оккупированный Крым. Также на изнанке вышит лозунг «Слава Украине».

Российский футбольный союз отправил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо, в котором «обратил внимание на политический лозунг» на новой форме сборной Украины.

Сначала в УЕФА сообщили, что не имеют претензий к форме сборной Украины.

11 июня члены исполкома УАФ единогласно утвердили официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава».