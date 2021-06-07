Украина выступит на чемпионате Европы по футболу 2020 года в форме с контурами границ страны, сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

«Главным ее атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днипром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами», - написал он в Facebook.

По словам Павелко, на форме также присутствуют слова лозунга «Слава Украине! Героям слава!», «который теперь также будет вдохновлять наших футболистов на новые победы».

На новость отреагировали в РФ, в частности официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она написала в своем телеграм-канале, что подобный прием называется «тромплей - способ изображения и совокупность технических приемов, создающих иллюзию невозможного, либо напротив - представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего».

«В русском языке есть простой аналог сложного термина – «обманка», - написала Захарова.

Сборная Украины по футболу на Евро-2020, который был перенесен из-за COVID-19 на лето 2021 года, сыграет в одной группе с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. 13 июня украинцы сыграют в Амстердаме с Нидерландами, 17 июня в Бухаресте с Северной Македонией и 21 июня в Бухаресте с Австрией.