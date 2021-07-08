Сборная Англии стала вторым финалистом чемпионата Европы по футболу. На «Уэмбли» британцы смогли дожать команду Дании в овертайме, сообщает УНИАН.

Первый тайм захватил внимание зрителей. Обе команды стремились создавать голевые моменты и идти вперед. Форвард англичан Харри Кейн был особенно активным. Он доказал, что не только искусный бомбардир, но и также плеймейкер. Нападающий «Тоттенхэма» раздавал великолепные передачи, в частности после его паса Рахим Стерлинг проверил бдительность вратаря Дании Каспера Шмейхеля.

Впрочем, первой забила Дания. На 30-й минуте англичане пропустили свой первый гол на этом турнире. Миккель Дамсгор забил шедевральный мяч со штрафного удара. Невероятное исполнение удара продемонстрировал вингер скандинавской команды по своей красоте.

После этого Англия начала интенсивнее атаковать. Сногсшибательный сэйв совершил Шмейхель после того, как его в упор расстреливал Стерлинг. А через минуту после этого Кейн оттянулся в опорную зону Дании, дал пас на Букайо Сака, а тот прострелил в штрафную. Капитан Дании Симон Кьер срезал мяч в собственные ворота и нечаянно сделал автогол.

Во втором тайме больше владела инициативой Англия. На 55-й минуте Харри Магуайр из района одиннадцатиметровой отметки мощно пробил головой, но Шмейхель совершил грандиозный сейв и в очередной раз выручил партнеров. Англия продолжила и дальше нагнетать опасность у ворот соперника, но каждый раз не хватало какой-то толики, чтобы вырвать победу.

В итоге игра перешла в дополнительное время. Англия продолжила давить на Данию. На 102-й минуте арбитр Данни Маккели назначил довольно противоречивый пенальти. Стерлинг артистично падал, но после просмотра VAR судья все же оставил свое решение в силе и предоставил право Англии пробить одиннадцатиметровый удар. Капитан британцев Кейн не забил, Шмейхель парировал удар, но нападающий успел на добивание и сделал счет 2:1. Этот гол стал победным.

Дания не удосужилась ответить и даже не устроила финальный штурм.

Англия - Дания - 2:1

Голы: Кьер, 39 (автогол), Кейн, 104 - Дамсгор, 30

Англия: Пикфорд, Шоу, Магуайр, Стоунз, Уокер, Райс (Хендерсон, 96), Филлипс, Стерлинг, Маунт (Фоден, 96), Сака (Грилиш, 69, Триппье, 106), Кейн

Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Кристенсен (Й.Андерсен, 79), Меле, Дилейни (М. Йенсен, 88), Хейбьерг, Стрюгер-Ларсен (Васс, 67), Дамсгор (Ю. Поульсен, 67), Дольберг (Нергор, 67), Брейтвейт