И.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков во время презентации на новой должности ответил на вопрос о том, будут ли вызываться в украинскую национальную команду игроки из российских клубов. Об этом пишет Sport.ua.

«Хороший вопрос ... Вы мне скажите, вот я возьму и вызову футболиста из России - вы же меня порвете, так (улыбается)? Нет?

Понимаете, на данный момент я не рассматриваю вопрос с чемпионата России. А знаете, почему? В феврале я сидел дома, вы сами понимаете - пандемия, столько не работал. Говорю жене, мол, пойду пройдусь. Я - коренной киевлянин, думал, просто пройду городом. Взял – и просто пешком пошел городом. Подошел к Михайловской церкви. И оттуда вниз к стадиону «Динамо» ведет дорога, в музей. Зашел в Андреевскую церковь отреставрированную, посмотрел, в Софиевский собор... А в стороне от Михайловской - фотографии. Я увидел, сколько наших погибло военных. И девушки, и парни молодые. Столько фамилий, столько фотографий... Я понял, что сейчас ни футболистов из России, ни примирения априори быть не может. Там осталось столько и детей, и сирот... Поэтому - нет, сейчас нет, никак. Может, со временем... Но на данном этапе - нет. Говорю прямо и откровенно», - заявил Петраков.

Напомним, Петраков, которого исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) назначил исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины, в воскресенье, 29 августа, подписал официальный контракт.

В тренерский штаб вошли помощники главного тренера – Андрей Анненков и Александр Шовковский, тренер вратарей Вячеслав Кернозенко и тренеры по физической подготовке - Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый.