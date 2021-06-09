также в разделеОбщество
Оккупанты приговорили Бекирова к 7 годам колонии 11
СМИ: Суд ЕС впервые снял старые санкции с Виктора Януковича 12
Подозреваемый во взяточничестве нардеп хочет идти в ЕСПЧ 12
Карантин: Все области Украины перешли в «зеленую» зону 15
В Карпатах зафиксировали подземный толчок в 2,6 балла 10
Работающим пенсионерам пересчитали выплаты за три месяца 59
В Украине – 1385 новых случаев COVID-19, половину госпитализировали 72
Украина упростила пересечение границы в условиях карантина 16
8 июня. Картина дня 14
В Украине – перебои с выдачей водительских прав 17
Госагентство хочет запустить экскурсии в Чернобыль по Днепру 15
«С*чка не схоче…»: ПЦУ наказала оскандалившегося священника 55
Суд оставил без изменений приговор убийце водителя «BlaBlaCar» 15
Экопакеты подешевеют после запрета «пластика» 21
ГБР открыло дело о препятствовании журналисту на защите диссертации Кивы 14
За время работы НАБУ привлекли к ответственности 6 министров и 65 судей 45
Налоговика-антикоррупционера задержали на взяточничестве 12
В Институте химии НАНУ изготавливали фальсифицированный алкоголь 15

Российский футбольный союз отправил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо, в котором «обратил внимание на политический лозунг» на новой форме сборной Украины. Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. Футбол - это спорт, который должен всегда оставаться вне политики», - говорится в сообщении.

«На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний», - заявили в РФС.

Как сообщал ForUm, новая игровая форма сборной Украины была презентована в понедельник. На форме изображен контур границ страны, включая оккупированный Крым. Также на изнанке вышит лозунг «Слава Украине».

В УЕФА сообщили, что не имеют претензий к форме сборной Украины.

Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 из-за пандемии COVID-19. Турнир должен пройти с 11 июня до 11 июля.

Украина на Евро-2020 сыграет в группе с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией. Матчи запланированы на 13, 17 и 21 июня соответственно.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги