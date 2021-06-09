Российский футбольный союз отправил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо, в котором «обратил внимание на политический лозунг» на новой форме сборной Украины. Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. Футбол - это спорт, который должен всегда оставаться вне политики», - говорится в сообщении.

«На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний», - заявили в РФС.

Как сообщал ForUm, новая игровая форма сборной Украины была презентована в понедельник. На форме изображен контур границ страны, включая оккупированный Крым. Также на изнанке вышит лозунг «Слава Украине».

В УЕФА сообщили, что не имеют претензий к форме сборной Украины.

Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 из-за пандемии COVID-19. Турнир должен пройти с 11 июня до 11 июля.

Украина на Евро-2020 сыграет в группе с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией. Матчи запланированы на 13, 17 и 21 июня соответственно.