Сборная Украины в рамках 4-го тура квалификации чемпионата мира-2022 играла в гостях с Казахстаном. Это был первый матч «желто-синих» под руководством Александра Петракова. Матч завершился вничью, сообщает УНИАН.

Украина очень быстро вышла вперед - уже на 2-й минуте гол забил Роман Яремчук. Нападающий принял мяч на грудь за пределами штрафной и эффектно пробил с лета, вонзив мяч под перекладину.

В первом тайме украинцы могли отличиться еще дважды, но после удара Эдуарда Соболя и рикошета Казахстан спасла штанга. Затем каркас ворот еще дважды сыграл за хозяев поля в одной атаке - сперва после замыкания Андрея Ярмоленко мяч попал в штангу, а после удара Сергея Сидорчука - в перекладину.

После перерыва у Украины было еще два прекрасных момента, но Николай Матвиенко и Эдуард Соболь не реализовали выходы на ворота.

В итоге на 74-й минуте украинцы пропустили - Руслан Валиуллин вколотил мяч в ворота с острого угла.

На третьей компенсированной ко второму тайму минуте Украина забила - Данил Сикан затолкал мяч в ворота в своем дебютном матче за сборную. Но удержать победу не удалось - Валиуллин через две минуты оформил дубль.

Казахстан - Украина - 2:2

Голы: Валиуллин, 74, 90+5 - Яремчук, 2, Сикан, 90+3

Казахстан: Покатилов, Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиуллин, Тагыберген (Оразов, 90), Куат (Вороговский, 83), Васильев (Жуков, 90), Нургалиев (Зайнутдинов, 59), Шушеначев (Аймбетов, 59).

Украина: Пятов, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь (Сикан, 83), Сидорчук (Шапаренко, 75), Зинченко, Ярмоленко, Буяльский (Малиновский, 59), Яремчук (Цыганков, 59).

Предупреждения: Васильев - Миколенко, Зинченко.