также в разделеСпорт
Москаленко завоевала «золото» Паралимпиады в толкании ядра, установив мировой рекорд 12
Пловец Крипак завоевал третье «золото» на Паралимпиаде 14
Малазийцы атаковали страницы паралимпийского комитета и Минспорта Украины 44
Украинец Коваль стал чемпионом Паралимпиады в толкании ядра 42
Украинское пловцы принесли сборной два «золота» Паралимпиады 15
Украинский легкоатлет отказался фотографироваться с российскими спортсменами на Паралимпиаде 87
Украинец выиграл «золото» Паралимпиады и установил мировой рекорд 21
Украинская теннисистка выиграла «золото» Паралимпиады-2020 21
Петраков: В сборной Украины не может быть футболистов из России 24
Украина завоевала уже десять золотых медалей на Паралимпиаде 16
Свитолина впервые в 2021 году выиграла турнир 27
Свитолина впервые в 2021 году пробилась в финал теннисного турнира 13
Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед» 18
Пловчиха Анна Стеценко завоевала для Украины третью золотую медаль Паралимпиады 19
Марьяна Шевчук завоевала «золото» на Паралимпиаде в Токио 14
Украинская пловчиха установила мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио 24
«Шахтер» обыграл «Монако» и вышел в группу Лиги чемпионов 33
У Украины в первый день Паралимпиады – 8 медалей 21

Сборная Украины в рамках 4-го тура квалификации чемпионата мира-2022 играла в гостях с Казахстаном. Это был первый матч «желто-синих» под руководством Александра Петракова. Матч завершился вничью, сообщает УНИАН.

Украина очень быстро вышла вперед - уже на 2-й минуте гол забил Роман Яремчук. Нападающий принял мяч на грудь за пределами штрафной и эффектно пробил с лета, вонзив мяч под перекладину.

В первом тайме украинцы могли отличиться еще дважды, но после удара Эдуарда Соболя и рикошета Казахстан спасла штанга. Затем каркас ворот еще дважды сыграл за хозяев поля в одной атаке - сперва после замыкания Андрея Ярмоленко мяч попал в штангу, а после удара Сергея Сидорчука - в перекладину.

После перерыва у Украины было еще два прекрасных момента, но Николай Матвиенко и Эдуард Соболь не реализовали выходы на ворота.

В итоге на 74-й минуте украинцы пропустили - Руслан Валиуллин вколотил мяч в ворота с острого угла.

На третьей компенсированной ко второму тайму минуте Украина забила - Данил Сикан затолкал мяч в ворота в своем дебютном матче за сборную. Но удержать победу не удалось - Валиуллин через две минуты оформил дубль.

Казахстан - Украина - 2:2

Голы: Валиуллин, 74, 90+5 - Яремчук, 2, Сикан, 90+3

Казахстан: Покатилов, Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиуллин, Тагыберген (Оразов, 90), Куат (Вороговский, 83), Васильев (Жуков, 90), Нургалиев (Зайнутдинов, 59), Шушеначев (Аймбетов, 59).

Украина: Пятов, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь (Сикан, 83), Сидорчук (Шапаренко, 75), Зинченко, Ярмоленко, Буяльский (Малиновский, 59), Яремчук (Цыганков, 59).

Предупреждения: Васильев - Миколенко, Зинченко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1989 грн.
13
Теги