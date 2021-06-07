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Пресс-служба УЕФА сообщила, что форма сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы по футболу – 2020 с изображением Крыма соответствует всем правилам.

«Форма сборной Украины, как и всех других команд, на Евро-2020 была одобрена УЕФА в соответствии с существующими правилами экипировки», — гласит ответ УЕФА на соответствующий запрос «Чемпионата».

Ранее стало известно, как выглядит игровой комплект сборной Украины, в котором футболисты будут выступать на предстоящем чемпионате Европы. На груди формы изображен контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым. В его центре расположился герб сборной Украины.

В РФ уже назвали это политической провокацией. В Госдуме России призвали УЕФА запретить эту форму.

На групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет со сборными Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.
ForUm

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