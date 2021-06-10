Политический лозунг должен быть убран с формы сборной Украины для чемпионата Европы 2020 года, сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Это сочетание двух лозунгов считается явно политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный лозунг на внутренней стороне футболки должен быть удален в соответствии со статьей 5 Регламента УЕФА по экипировке», - говорится в заявлении УЕФА.

Речь идет о сочетании надписей «Слава Украине» на внешней стороне формы и «героям слава» на внутренней стороне.

При этом УЕФА ранее не имела претензий к вышитой на внешней стороне части лозунга.

«Этот лозунг сам по себе может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общегосударственного значения и, следовательно, может быть использован на футболке национальной команды», – отмечается в сообщении Союза.

Как сообщал ForUm, новая игровая форма сборной Украины была презентована в понедельник. На форме изображен контур границ страны, включая оккупированный Крым. Также на изнанке вышит лозунг «Слава Украине».

Российский футбольный союз отправил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо, в котором «обратил внимание на политический лозунг» на новой форме сборной Украины.

В УЕФА сообщили, что не имеют претензий к форме сборной Украины.

Затем Российский футбольный союз отправил в УЕФА письмо, в котором «обратил внимание на политический лозунг» на новой форме сборной Украины.