Европейский союз футбольных ассоциаций назвал причины, по которым обязал сборную Украины убрать с формы слоган «Героям слава!»

Отвечая на запрос Tribuna.com, в УЕФА объяснили, что сочетание фраз «Слава Украины!» и «Героям Слава!» является «исключительно политическим по природе, а также имеет историческое и милитаристское значение».

«После высказанной озабоченности со стороны Российского футбольного союза УЕФА подтвердил свою позицию в отношении элемента дизайна на передней части футболки национальной сборной Украины (карта Украины, - ред.). В резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, которая была одобрена государствами-членами, признаны те территориальные границы, которые изображены на форме национальной сборной», - говорится в сообщении.

По этой причине УЕФА не требует каких-либо изменений этого элемента дизайна, поскольку он соответствует критериям, изложенным в статье 12 правил УЕФА об экипировке.

Также УЕФА подтвердил, что слоган «Слава Украине!» на внешней стороне футболки был утвержден в 2018 году. УЕФА считает, что он соответствует статьям 13 и 19 регламента УЕФА об экипировке. Сам по себе этот слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины.

«УЕФА внимательно изучил недавно добавленный на новый комплект формы слоган «Героям слава», который был представлен на ознакомление в УЕФА, а впоследствии и утвержден в декабре 2020 года. Однако в то время не рассматривалась взаимосвязь между двумя фразами. После дальнейшего анализа было принято решение, что конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по природе, имеет историческое и милитаристское значение», - говорится в ответе.

«Поэтому слоган должен быть удален, чтобы экипировка могла использоваться на матчах под эгидой УЕФА в соответствии со статьей 5 регламента УЕФА об экипировке», – заявили в УЕФА.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) требует от Украины внести изменения в форму на Евро-2020 - убрать «политический» лозунг.

Новая игровая форма сборной Украины была презентована в понедельник. На форме изображен контур границ страны, включая оккупированный Крым. Также на изнанке вышит лозунг «Слава Украине».

Российский футбольный союз отправил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо, в котором «обратил внимание на политический лозунг» на новой форме сборной Украины.

В УЕФА сообщили, что не имеют претензий к форме сборной Украины.