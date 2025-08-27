﻿
Спорт

УЄФА показав м’яч основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26

Союз європейських футбольних асоціацій представив новий м’яч основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Вперше цим м’ячем гратимуть команди 27 серпня під час матчей-відповідей плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Окрім м’яча для чоловічої Ліги чемпіонів УЄФА представив й м’яч для жіночої Ліги чемпіонів. Виробником м’ячів є компанія adidas.

Дизайн м’яча чоловічої Ліги чемпіонів натхненний нічним небом. М’яч Жіночої Ліги чемпіонів, у свою чергу, натхненний глибоким космосом і північним сяйвом.

Зазначається, що обидва м’ячі вшановують зірок футболу на їхньому шляху до Будапешта та Осло, міст, які прийматимуть фінали турнірів у травні.

Дизайн обох м’ячів відрізняється традиційними зірками Ліги чемпіонів, які витиснені на білому тлі та натхненні небесними мотивами. Зірки на м’ячі сині із золотим контуром та доповнені намальованими від руки золотими знаками зодіаку, що символізують героїчні вчинки та призначення небес.

На стадії основного етапу Ліги чемпіонів виступлять 36 команд. Жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2025/26 відбудеться у четвер, 28 серпня.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

футболУЕФАЛіга чемпіонівНовини спорту
