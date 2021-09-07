Союз европейских футбольных ассоциаций снял запрет на посещение болельщиками выездных поединков.

Такое решение принято на основании успешной кампании по вакцинации в Европе, а также в связи с открытием странами границ для вакцинированных, сообщает пресс-служба УЕФА.

«Исполнительный комитет УЕФА утвердил существенные поправки к пятому изданию Протокола УЕФА о возвращении к игре, в котором излагаются рамки санитарно-гигиенических процедур, а также оперативные протоколы, которые должны применяться при проведении матчей соревнований УЕФА», - отмечается в сообщении.

При этом фанаты должны будут соблюдать ограничения на путешествия и другие ограничения, установленные властями соответствующих стран в связи с пандемией.