Правительство прогнозирует двукратный рост стоимости сельскохозяйственной земли в Украине в ближайшие 2-3 года после запуска рынка, запланированного в июле этого года.

Об этом на форуме «Украина 30. Земля» сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНИАН.

«Открытие рынка земли повлечет рост стоимости гектара земли в два раза на протяжении первых двух-трех лет. Таковы наши расчеты», - сказал он.

Напомним, в ночь на 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым с 1 июля 2021 года вводится рынок земли в Украине.

28 апреля документ подписал президент.

30 апреля 2020 года закон опубликовали в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины».

28 апреля 2021 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений».

24 мая документ подписал президент.