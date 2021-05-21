Президент Владимир Зеленский встретится с президентом России Владимиром Путиным только после того, как убедится, что встреча будет касаться войны на востоке Украины и Крыма.

Об этом в интервью Радио НВ сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

«Встреча состоится тогда, когда мы, Киев, убедимся, что на этой встрече мы сможем предметно обсудить те вопросы, которые для нас являются ключевыми», - сказал он.

Кулеба назвал ключевыми вопросами войну на Востоке и оккупацию Крыма.

«И главная тема разговора это, безусловно, прекращение войны и мир в Украине ... Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме», - акцентировал министр во время интервью.

По его словам, «эта встреча рождается очень тяжело», из-за отказа Президента РФ обсуждать вопросы войны. Однако,Киев намерен продолжить говорить с Россией для встречи двух лидеров.

«Есть такой термин «запрашиваемая позиция». Мы озвучили публично, что хотим мы; они озвучили, что хотят они. Вы правы, есть серьезные противоположные подходы к этой встрече, но мы будем продолжать с ними говорить и пытаться сблизить эти позиции, потому что, опять же подчеркиваю, в России все решает Владимир Путин», - сообщил глава украинской дипломатии.

Кулеба подчеркнул, что целью Украины является активный диалог, как в формате Нормандского саммита так и путем прямых встреч, «потому что в той ситуации, которая есть, Украина просто не может себе позволить сидеть, сложа руки, и ничего не делать».

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в любой точке украинского Донбасса.

Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с «руководителями» так называемых «ЛНР» и «ДНР» и лишь по другим темам обращаться непосредственно в Москву.

Зеленский отверг предложение Путина обсуждать вопросы войны на Донбассе с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Кремль, в свою очередь, исключили переговоры Зеленского и Путина по Донбассу.

В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан.