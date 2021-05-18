Верховная Рада Украины уволила Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Соответствующее постановление поддержали 292 народных депутата, сообщает пресс-служба ВР.

После этого председательствующий закрыл внеочередное заседание Рады.

Перед этим Верховная Рада Украины приняла отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Также Рада приняла отставку министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Как ранее сообщал ForUm, 14 мая в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.

Также в Верховную Раду Украины поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова с должности главы Минздрава.