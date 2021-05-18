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Верховная Рада Украины приняла отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Соответствующее постановление поддержали 284 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает УНИАН.

Как ранее сообщал ForUm, 14 мая в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.

Также в Верховную Раду Украины поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова с должности главы Минздрава.
ForUm

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