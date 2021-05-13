Киевской городской прокуратурой совместно с СБУ проведены обыски у участников преступной группы, которые совместно со служащими КГГА организовали систематическое вымогательство и получение средств из субъектов хозяйствования за незаконную аренду торговых точек в подземных переходах на территории центральных районов города Киев, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 УК Украины.

По данным следствия, участники преступной группировки, в состав которого вошло около 20 человек, в том числе, бывший народный депутат, а также действующие и бывшие депутаты Киевского городского совета, по предварительным данным ежемесячно получали от 5 до 7 млн ​​грн дохода от аренды торговых точек , нелегально обустроенных в подземных пешеходных переходах станций метро в Шевченковском, Соломенском, Печерском и Голосеевском районах столицы.

Установлено, что, начиная с 2012 года, КГГА передала в пользование «инвесторам» 228 подземных пешеходных переходов на условиях, что частные фирмы сами будут осуществлять ремонты и уборку и бороться со стихийной торговлей. При этом им было предоставлено право бесконтрольно устанавливать в подземных пешеходных переходах торговые точки в любом количестве, без ограничений.

Одним из таких «инвесторов» в 2012 году стал депутат Киевсовета, председатель одной из постоянных комиссий, который контролировал значительное количество посреднических структур, которые сдавали эти торговые площади в субаренду. При этом ни один из «инвесторов» не соблюдал своих обязательств - не ремонтировал переходы, не улучшал их техническое состояние, занимаясь лишь организацией.

В 2016 году Верховный суд Украины признал незаконными почти все указанные инвестиционные договоры как являющиеся мнимыми и направленными на сокрытие сделок по аренде объектов коммунального имущества.

Несмотря на это, с 2016 года по настоящее время участниками преступной группы совершаются действия, направленные на незаконное вымогательство и получение денежных средств от субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих розничную торговлю в подземных пешеходных переходах.

Согласно распределенных ролей, участники преступной группы, систематически каждый месяц собирали плату с «арендаторов» и обеспечивали их деятельность путем незаконного подключения к электросетям коммунальных предприятий, за что предприниматели им платили отдельно. Размер ежемесячной платы с одной торговой точки только за аренду помещений составлял от 10 до 15 тыс грн.

По данным следствия, к схеме «крышевание» нелегальной торговли в подземных переходах причастен бывший народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов, за что он регулярно получает денежные средства от членов группировки.

12 мая на основании постановлений суда проведено 14 одновременных обысков, в том числе по месту жительства депутата Киевского городского совета, который по оперативной информации организовал и контролировал указанную преступную схему; бывшего народного депутата Украины 7-го и 8-го созывов, который способствовал незаконной деятельности преступной группы; одного из руководителей Федерации бокса Украины, который является доверенным лицом экс-народного депутата.

Сейчас в ходе обысков изъяты документы, черновые записи, а также денежные средства в сумме около 350 тыс. долларов США, из которых 250 тыс. - у бывшего народного избранника.

Следственные действия продолжаются.

По результатам проведенных в рамках уголовного производства следственных действия, в подземных переходах станций метро «Лыбидская» и «Арсенальная» начался массовый демонтаж торговых точек и МАФов.

Напомним, 12 мая Киевская городская прокуратура совместно с ГФС провела обыски в помещениях КГГА, а также в офисе частного предприятия и по месту жительства его директора, в рамках расследования уголовного производства в отношении причинения городскому бюджету ущерб в размере около 19,5 млн гривен.

Также Киевская городская прокуратура совместно с ГУ ГФС в Киеве провела обыски в Коммунальной корпорации «Киевавтодор» в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по ремонту дорог в городе Киеве на сумму более 18 млн гривен.

Кроме того, Киевская городская прокуратура совместно с Управлением стратегических расследований в Киеве ДВР Национальной полиции провела обыски в Департаменте социальной политики исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами в сумме 13,5 млн гривен.

Также прокуратура совместно с ГФС провела обыски в офисном помещении ООО «Спецпроект-Инвест» и в жилых помещениях должностных лиц указанного предприятия, в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве на сумму 9 млн гривен.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и подавлением местного самоуправления, а также личным давлением на него.