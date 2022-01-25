Кабинет министров Украины изменил порядок назначения и увольнения глав районных государственных администраций (РГА) в Киеве – теперь кандидатов на должность будет предлагать премьер-министр.
Соответствующее постановление подписал 24 января глава правительства Денис Шмыгаль.
Ранее главы РГА в Киеве назначались и увольнялись с должности в соответствии с предложениями главы Киевской городской госадминистрации.
Такие же изменения были установлены и в отношении председателей РГА в Севастополе.
Как сообщал ForUm, в апреле между Кличко и Шмыгалем произошел конфликт после того, как мэр призвал правительство объявить общенациональный локдаун. Шмыгаль назвал это политическим пиаром и предложил Кличко уволиться.
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