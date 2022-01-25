Кабинет министров Украины изменил порядок назначения и увольнения глав районных государственных администраций (РГА) в Киеве – теперь кандидатов на должность будет предлагать премьер-министр.

Соответствующее постановление подписал 24 января глава правительства Денис Шмыгаль.

Ранее главы РГА в Киеве назначались и увольнялись с должности в соответствии с предложениями главы Киевской городской госадминистрации.

Такие же изменения были установлены и в отношении председателей РГА в Севастополе.

Как сообщал ForUm, в апреле между Кличко и Шмыгалем произошел конфликт после того, как мэр призвал правительство объявить общенациональный локдаун. Шмыгаль назвал это политическим пиаром и предложил Кличко уволиться.