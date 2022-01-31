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При процессуальном руководстве прокуроров Деснянской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении одному из заместителей председателя КГГА, а также бывшему ликвидатору ОАО «Радикал» по факту уклонения от проведения на территории, подвергшейся загрязнению опасными веществами, восстановительных мер по ликвидации последствий экологического загрязнения, что повлекло за собой тяжкие последствия (ст. 237 УК Украины).

По данным следствия, один из заместителей главы КГГА с 2014 года является главой межведомственной рабочей группы по решению экологических проблем ОАО «Радикал», также на него возложены обязанности в сфере гражданской защиты и охраны окружающей среды. В течение 2014-2021 годов на территории завода не проведено ни одного мероприятия, направленного на ликвидацию последствий экологического загрязнения, а также демеркуризация этой территории. Общий объем ртути и ртутьсодержащих веществ на этой территории составляет около 200 тыс. тонн.

В результате засорения опасными отходами территории завода и длительного непроведения каких-либо мер, направленных на ликвидацию последствий экологического загрязнения, нанесен ущерб в размере более 40 млрд грн.

Кроме того, в рамках этого производства прокуратура одновременно сообщила о подозрении бывшему ликвидатору ОАО «Радикал», на которого возлагалась обязанность возобновить платежеспособность предприятия и провести мероприятия по демеркуризации его территории и имущества.
ForUm

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