Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и подавлением местного самоуправления, а также личным давлением на него, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Что касается событий вокруг городской власти. В течение последних двух дней правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича! Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налеты» - сказал Кличко.

Он отметил, что только за последние два дня обыски прошли в Киевзеленстрое, в КП «Спецжилфонд», в Киеавтодоре, в Киевском институте земельных отношений, Киевгорсвете. А также - в департаментах земельных ресурсов и социальной политики.

«Сегодня, в шесть утра, ворвались домой к главному архитектору Киева. Приходили домой и к председателю исполкома партии «УДАР». Ищут коррупцию?! Как молниеносно и массово нашлись какие-то «дела», которые не выдерживают никакой правовой критики. Я всегда акцентировал на том, что в нашей работе нулевая толерантность к коррупции. И власть всегда открыта и сотрудничает в этом направлении с правоохранительными органами. На самом деле то, что происходит, - это давление на столичную власть и подавление местного самоуправления. Давление на меня лично! И скажу, с чем оно связано. Потому что Киев изучает вопрос о введении исполкомов. Когда община и управление городом не зависят от указаний и воли Банковой. И этого очень не хотят. Не хотят, чтобы Киевом руководил мэр, избранный киевлянами, а не назначенный центральной властью казачок», - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева объяснил, что это и стало причиной развертывания грязной кампании - с обысками, потоками лжи и манипуляциями, попыткой дестабилизировать работу городской власти.

«В таких случаях обращаются к гаранту Конституции по обеспечению соблюдения законности. Но здесь понятно, что такие действия одобрены на самом высоком уровне. Я обращаюсь к правоохранительным органам. Когда вы выполняете чьи-то приказы и поручения, - преступные приказы, и вы это знаете, - помните, что рано или поздно придется отвечать по закону! Поэтому не надо так грубо его нарушать. А тем, кто хочет меня, так сказать, «потренировать», скажу: я тренировался еще, когда вы в школу ходили. Поэтому нахожусь в отличной форме! И подчеркну, я убежден: такие действия в отношении городских властей не останутся без внимания и оценки наших международных партнеров. Потому что о какой демократии и местном самоуправлении мы можем говорить? Этот «сериальчик» не улучшает имидж Украины как европейского государства. Сценарий - непрофессиональный, надо корректировать», - добавил Кличко.

Напомним, 12 мая Киевская городская прокуратура совместно с ГФС провела обыски в помещениях КГГА, а также в офисе частного предприятия и по месту жительства его директора, в рамках расследования уголовного производства в отношении причинения городскому бюджету ущерб в размере около 19,5 млн гривен.

Также Киевская городская прокуратура совместно с ГУ ГФС в Киеве провела обыски в Коммунальной корпорации «Киевавтодор» в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по ремонту дорог в городе Киеве на сумму более 18 млн гривен.

Кроме того, Киевская городская прокуратура совместно с Управлением стратегических расследований в Киеве ДВР Национальной полиции провела обыски в Департаменте социальной политики исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами в сумме 13,5 млн гривен.

Также прокуратура совместно с ГФС провела обыски в офисном помещении ООО «Спецпроект-Инвест» и в жилых помещениях должностных лиц указанного предприятия, в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве на сумму 9 млн гривен.