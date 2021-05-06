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G7 и ЕС подтвердили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и повторили призыв к России прекратить эскалацию на границах Украины и в оккупированном Крыму.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в совместном коммюнике министров иностранных дел G7 и главного дипломата ЕС.

Они призвали Россию соблюдать обязательства в рамках ОБСЕ по поводу прозрачности передвижения военных сил.

«Мы сожалеем, что Россия не предоставила надлежащего ответа и не встретилась с Украиной, что несовместимо с буквой и духом Венского документа. Критически важно, чтобы Москва полностью отвела свои силы и предприняла шаги для смягчения напряжения. Мы выражаем глубокую обеспокоенность действиями России, направленными на блокирование доступа к частям Черного моря, включая территорию рядом с противоправно аннексированным Крымом и Керченским проливом, что препятствует доступу в украинские порты в Азовском море», - отмечают «Большая семерка» и ЕС.

Министры также одобрительно отозвались о сдержанности и дипломатичности реакции Украины в этой ситуации.

Они подтвердили поддержку усилиям Франции и Германии в рамках «Нормандского формата», а также ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе.

«В этом контексте мы призываем Россию и вооруженные формирования, которые она поддерживает, вернуться к режиму прекращения огня», - отмечают министры.

Они также осудили продолжение оккупации Крыма и нарушение прав человека на полуострове, в частности крымских татар, и заявили, что в целом поддерживают инициативу Украины о создании «Крымской платформы».

«Мы продолжаем поддерживать санкции, напоминая, что продолжительность международных санкций, среди прочего, связана с полным выполнением Россией ее обязательств в рамках Минских договоренностей, а также возвращением Крыма Украине», - отмечает «Большая семерка».

G7 и ЕС такоже заявила, что поддерживает усилия для усиления демократии и институтов в Украине и призывает продолжать реформы, в частности в таких сферах как верховенство права, судебная система, корпоративное управление и борьба с коррупцией.

Как ранее сообщал ForUm, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска Южного и Западного военных округов РФ начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время, отвода войск от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается.
ForUm

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