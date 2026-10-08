Індія скорочує імпорт російської нафти до мінімуму з 2022 року

Індійські нафтопереробні заводи скоротили закупівлі російської нафти з постачанням у листопаді. Причиною стало різке зростання цін на російський сорт Urals та конкуренція з боку китайських покупців, через яку індійським НПЗ стало вигідніше купувати нафту на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Ціни на Urals із відвантаженням із балтійських портів, на який значною мірою покладаються індійські переробники, різко зросли. Російську нафту нині пропонують із премією понад $10 за барель до Brent. Раніше цей сорт продавався зі значною знижкою, однак тепер його ціна майже зрівнялася з вартістю близькосхідних сортів.

Через це індійські НПЗ повертаються до постачальників із країн Перської затоки. Частину російських партій також пропонують незалежним нафтопереробним заводам у Китаї.

Економічні міркування, за даними джерел, виявилися важливішими за тиск Вашингтона, який домагається від Нью-Делі скорочення закупівель російської нафти. Росія залишається найбільшим постачальником нафти до Індії.

Індія вже скорочувала закупівлі російської нафти після того, як масштабний санкційний закон США створив загрозу запровадження каральних мит. За даними Kpler, частка Росії в індійському імпорті нафти знизилася приблизно з 56% у липні до 35% у вересні.

За даними відстеження руху танкерів, за чотири тижні до 4 жовтня постачання російської нафти до Індії становили в середньому лише 310 тисяч барелів на добу. Це найнижчий показник із березня 2022 року.

Китай та Індія залишаються найбільшими покупцями російської нафти. Водночас кінцевий пункт призначення багатьох партій визначається вже під час їхнього транспортування.

За словами джерел, уряд Індії не просив нафтопереробні компанії скорочувати імпорт російської нафти через ризик американських мит.

Водночас зростають поставки нафти з Близького Сходу. Через Ормузьку протоку проходить дедалі більше танкерів, попри високі ризики для судноплавства через почастішання атак Ірану на судна. Обсяги перевезень відновилися приблизно до 80% довоєнного рівня.

Нафта з Перської затоки також має перевагу через коротший маршрут і нижчі витрати на доставку. Це особливо важливо на тлі різкого зростання ставок на фрахт.

Індія разом із Китаєм стала одним із ключових ринків збуту російської нафти після того, як західні санкції у 2022 році призвели до переорієнтації російського експорту з Європи на азійські ринки.

Раніше повідомлялося, що індійські нафтопереробні заводи очікували подальшого скорочення поставок російської нафти у жовтні та листопаді через зниження російського експорту та конкуренцію з боку Китаю. На цьому тлі Індії, яка є третім за величиною імпортером нафти у світі, до кінця року доведеться збільшувати закупівлі альтернативних сортів.

У квітні також повідомлялося, що Індія та Китай конкурують за обмежені світові поставки сирої нафти. Перебої в Ормузькій протоці та зупинка мирних переговорів між США та Іраном посилили напруженість на світовому нафтовому ринку.