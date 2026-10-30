Фейк про «таксиста на службі ТЦК» зняли не в Білгороді-Дністровському, а в окупованому Генічеську

Проросійські телеграм-канали поширили відео, на якому чоловіка нібито силоміць забирають працівники ТЦК у Білгороді-Дністровському на очах у дружини й дитини. Однак запис зробили в окупованому Генічеську на Херсонщині. Це встановив осінтер Scar Atlas, а перевірка геолокації підтвердила його висновки, пишуть Тексти.

23 жовтня телеграм-канал «Одесский партизан» опублікував відео з твердженням, що таксист у Білгороді-Дністровському привіз до клієнта двох працівників ТЦК, які силоміць посадили чоловіка в автомобіль. Запис поширили й інші проросійські ресурси.

Наступного дня осінтер Scar Atlas спростував цю інформацію та визначив місце зйомки — Генічеськ. Він зіставив кадри з відео із супутниковими знімками: збігаються розташування й обриси будинків, балкони, стовп на дорозі та дерева.

Перевірка цих деталей підтвердила геолокацію. Додатковим доказом стало фото з Google Maps, зроблене у червні 2018 року на вулиці Ковпака в Генічеську. На ньому видно магазин «1000 мелочей», який, імовірно, потрапив і на відео. Поруч збігаються сходи, поручні та колір даху.

Є й невідповідності в даних відеореєстратора. На записі вказано 14 жовтня близько 22:00, однак фрази з радіоефіру, які вдалося ідентифікувати як трансляцію «Хіт FM», звучали того дня в ранковому шоу. Пісня New Religion, яку чути далі, за плейлистом радіостанції виходила в ефір о 2:54 та 12:18, а не о 22:02. Водночас час на реєстраторі міг бути встановлений неправильно, тому ця невідповідність сама по собі не є доказом підробки.

Історії про «людоловів» і «бусифікацію» залишаються одним із поширених сюжетів російської пропаганди. Для їх поширення використовують реальні проблеми з мобілізацією та окремі випадки зловживань працівників ТЦК, подаючи їх як доказ нібито масового переслідування чоловіків в Україні.