Україна підтримує пропозицію американської сторони провести тристоронню зустріч – Зеленський

Тристоронні переговори на технічному рівні між Україною, США та РФ можуть відбутися 6–10 листопада в Абу-Дабі, однак остаточні дата й місце зустрічі ще не визначені. Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю американському журналісту Тоні Перкінсу.

«Насамперед добре, що ми матимемо можливість залучити росіян до переговорів. Ми вдячні американській стороні за посередництво під час нашої зустрічі в Осло. Саме Америка запропонувала провести зустріч у листопаді», – зазначив президент.

За його словами, зустріч може відбутися в період між 6 та 10 листопада. Попередньо місцем проведення визначили Абу-Дабі.

«Вона має відбутися в Абу-Дабі, але, як ви знаєте, на Близькому Сході є багато різних чутливих моментів і викликів. Не знаю, чи буде це саме ця дата і чи відбудеться зустріч саме в Абу-Дабі, але ми її підтримуватимемо», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна підтримує пропозицію американської сторони провести тристоронню зустріч на технічному рівні.

«У листопаді в Абу-Дабі мають зустрітися три групи: від України, Росії та Сполучених Штатів», – додав глава держави.

Як повідомляв ForUA, Зеленський зазначав, що Україна очікує від США визначення дати тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, які, за його сподіваннями, відбудуться до 10 листопада.