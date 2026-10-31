Нардеп від «Слуги народу» Сергій Нагорняк спростував публікації окремих Телеграм-каналів

Хочу спростувати публікації окремих телеграм-каналів, які поширили від мого імені повідомлення про те, що нібито Київ може залишитися без світла на 5 діб, як це було в Конотопі.

Це не відповідає дійсності. У цьому легко переконатися, прослухавши відповідь на запитання ведучого в прямому ефірі.

Наводжу дослівні цитати.

ЗАПИТАННЯ ВЕДУЧОГО: Як сталося в Конотопі блек-аут, 5 діб люди без світла були. Чи може таке статися у Києві або в інших містах нашої держави?

МОЯ ВІДПОВІДЬ: Сподіваюсь, що такого не станеться, але ми розуміємо, що прифронтові регіони, які незахищені, там, де не збудовані захисні споруди, де не захищена енергетична інфраструктура, ризик, на жаль, існує такий.

ЗАПИТАННЯ ВЕДУЧОЇ: Тобто Чернігів, Харків, Херсон, Запоріжжя – це в зоні ризику ці міста і області МОЯ ВІДПОВІДЬ: Я сподіваюся, що по Чернігову ситуація вже буде краще. Чому? Тому що свого часу, коли Чернігів був місяцями без світла, і це теж були наслідки незавершених будівництв на об'єктах безпосередньо НЕК «Укренерго». Після того НЕК «Укренерго» зробило свою роботу, запросили туди підрядників, які швидко збудували захисні споруди і для трансформаторів струму, і для релейки, і там сьогодні по Чернігівщині ситуація краще, ніж вона була попередні роки. Тому треба їхати кожен об'єкт дивитися й перевіряти.

І для цього в нас є цілий Міністерство енергетики. Хай не сидять у Києві на Хрещатику, хай сідають в автівки і їдуть перевіряти.