Ігор Стаковиченко: українська агропереробка приваблива для інвесторів попри війну!

Українська агропереробка стає одним із найперспективніших напрямів для інвестицій у реальний сектор економіки. Попри війну, енергетичні та логістичні ризики, галузь має значний потенціал зростання.

Головний інвестиційний аргумент — можливість перетворити величезну сировинну базу України на виробництво продукції з високою доданою вартістю, орієнтованої на європейські та світові ринки.

Де прихований інвестиційний потенціал?

Сьогодні перспективними напрямами є глибока переробка кукурудзи та пшениці, виробництво крохмалю, рослинних білків, харчових інгредієнтів, готових продуктів харчування та кормових добавок. На особливу увагу заслуговують переробка фруктів і ягід, виробництво замороженої продукції та біометану.

«Перевага України — поєднання масштабної сировинної бази, виробничого досвіду та географічної близькості до ринку ЄС. Водночас переробка дає змогу збільшувати додану вартість продукції, отриманої з одиниці сировини, та зменшувати залежність від коливань світових цін на сировину», - вважає Ігор Стаковиченко.

Інвестиційна активність набирає обертів

Інтерес до галузі підтверджується конкретними проєктами. Наприклад, у 2025 році група YEDNIST реалізувала інвестиційний проєкт із переробки зерна на борошно та крупи на новому комплексі YEDNIST FOOD. У 2026 році ЄБРР спільно з УкрСиббанком забезпечили фінансування групи обсягом 17 млн доларів США для підтримки та розширення бізнесу.

Ще один перспективний напрям — біоенергетика. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у березні 2026 року в Україні працювали сім біометанових заводів загальною потужністю 111 млн м³ на рік. Потенціал виробництва біогазу та біометану лише з відходів і залишків агентство оцінює в 11,6 млрд м³ у відповідному енергетичному еквіваленті на рік.

Державна та міжнародна підтримка

Додатковим аргументом для інвесторів є спеціальні механізми державної підтримки. Проєкти в переробній промисловості з інвестиціями від €12 млн можуть отримати пільги та компенсації в розмірі до 30% капітальних витрат.

У січні 2026 року ЄБРР представив програму New Horizons, орієнтовану на інноваційні інвестиції в український агропродовольчий сектор. Її пріоритети — підвищення продуктивності, конкурентоспроможності та розширення доступу до нових ринків.

Дохідність і ризики

Інвестиційна привабливість агропереробки визначається передусім економікою конкретного проєкту. Глибока переробка здатна забезпечити вищу додану вартість, ніж продаж сировини, проте потребує значних початкових вкладень, стабільного енергопостачання та стабільних каналів збуту.

Особливо цікавими є проєкти, що передбачають власну генерацію енергії, довгострокові контракти з постачальниками сировини та експортні угоди з європейськими покупцями.

І найпривабливішими виявляться не обов'язково найбільші проєкти, а ті, що зможуть забезпечити стійкий прибуток навіть в умовах підвищеної невизначеності.

За словами Ігора Стаковиченко, сьогодні інвестор отримує можливість не просто придбати виробничі активи, а закріпитися на перспективному ринку, який ще перебуває на етапі структурної трансформації.