Мирна угода між Україною та Росією наближається – Трамп

Дональд Трамп укотре заявив, що Сполучені Штати наближають досягнення домовленостей стосовно завершення війни в Україні. Про це президент США сказав у коментарі блогеру Бенні Джонсону.

Відповідаючи на запитання про можливість звести представників України й Росії за одним столом під час саміту G20 у гольф-клубі Trump National Doral, президент США зазначив: «Думаю, ми дуже близькі до укладення угоди, і раніше я такого не говорив. Спочатку я так не казав…»

Трамп укотре повторив, що «між двома лідерами була величезна ненависть».

«Але, думаю, є дуже хороші шанси, що нам вдасться владнати це питання», – додав глава Білого дому.

Як повідомляли ЗМІ, держсекретар Марко Рубіо не виключає участі президента України Володимира Зеленського в саміті «Групи двадцяти», який відбудеться наприкінці року у Флориді.