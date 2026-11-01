В Україні 1 листопада прогнозують до +15°, подекуди дощі

В Україні в неділю, 1 листопада, буде хмарно, у окремих областях ймовірні дощі, вночі 2-8° тепла, вдень 6-11°, на Закарпатті, півдні та сході країни до 15°. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"На північному сході, Київщині та Черкащині, вночі і на сході країни дощі, на решті території без істотних опадів", - йдеться в повідомленні.

У західних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

За даними синоптиків, температура вночі 2-8° тепла, на сході та південному сході країни до 11°; вдень 6-11°, на Закарпатті, півдні та сході країни до 15°.

У Києві та області 1 листопада прогнозується дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 8-10°, на Київщині вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.