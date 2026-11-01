Верховний лідер Ірану наказав розширити плани ударів у відповідь на атаки США й Ізраїлю – ЗМІ

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї наказав вищим військовим командирам підготуватися до відновлення конфронтації зі США й Ізраїлем та розширити можливості щодо ударів у відповідь, повідомляє агенція Bloomberg.

«На кожен рівень та тип загрози необхідно негайно та ефективно реагувати без географічних обмежень», – сказав Хаменеї керівникам Корпусу вартових Ісламської революції, армії та Генштабу Збройних сил.

Він наказав військовим оновити свої списки потенційних цілей, щоб «всі види матеріальних та нематеріальних активів» США та Ізраїлю «опинилися в межах досяжності збройних сил».

Верховний лідер також «охарактеризував інтелектуальну бойову готовність до потужного протистояння з ворогами як одну з передумов максимального стримування» та закликав військових зміцнити свої можливості за допомогою нових технологій.

Видання зауважує, що у цих коментарях підкреслюється підвищений стан тривоги в Ірані, який готується до потенційного відновлення американо-ізраїльських ударів на тлі поновлення дипломатичних зусиль щодо припинення конфлікту, а також рішучість Тегерана ескалювати свою відповідь.

У заяві Хаменеї не уточнюється, коли і де відбулася зустріч, але це перший відомий випадок, коли він скликав вищих військових командирів як очільник держави. Його не бачили на публіці з початку війни між США та Ізраїлем у лютому, і лише декілька іранських чиновників заявили, що з того часу розмовляли з ним.

США попередили країни Перської затоки про необхідність підготовки до поновлення ударів по Ірану після проміжних виборів 3 листопада, повідомила цього тижня газета Wall Street Journal. Центральне командування США у четвер проінформувало президента Дональда Трампа про можливі військові варіанти дій.

«Якщо вороги відновлять військові або терористичні атаки, саме збройні сили Ісламської Республіки та іранська нація визначатимуть час та умови їхнього завершення», – заявив Хаменеї.

ForUA нагадує, операція «Епічна лють» проти Ірану була розпочата США та Ізраїлем 28 лютого.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив 5 травня, що Сполучені Штати завершили військову операцію «Епічна лють» проти Ірану та перейшли до нового етапу дій у регіоні Близького Сходу.