ДТП у Дніпрі: Зіткнулися легковик і вантажівка, загинули четверо людей

У Дніпрі в дорожньо-транспортній пригоді загинуло четверо людей, серед яких дитина. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області у Фейсбуці

"Увечері надійшло повідомлення про те, що сталася дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиці Гербіна та Криворізького шосе Чечелівського району міста. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля Hyundai та вантажівки DAF загинуло 4 людини, з яких 1 дитина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тіла загиблого водія та пасажирки надзвичайники деблокували з легкового автомобіля за допомогою аварійно-рятувального обладнання та передали працівникам поліції.

Як повідомлялося, на Львівщині під час нічної ДТП травмовані семеро людей, серед них двоє дітей.

Фото: ДСНС