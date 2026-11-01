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Надзвичайні події

ДТП у Дніпрі: Зіткнулися легковик і вантажівка, загинули четверо людей

ДТП у Дніпрі: Зіткнулися легковик і вантажівка, загинули четверо людей
У Дніпрі в дорожньо-транспортній пригоді загинуло четверо людей, серед яких дитина. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області у Фейсбуці.

"Увечері надійшло повідомлення про те, що сталася дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиці Гербіна та Криворізького шосе Чечелівського району міста. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля Hyundai та вантажівки DAF загинуло 4 людини, з яких 1 дитина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тіла загиблого водія та пасажирки надзвичайники деблокували з легкового автомобіля за допомогою аварійно-рятувального обладнання та передали працівникам поліції.

Як повідомлялося, на Львівщині під час нічної ДТП травмовані семеро людей, серед них двоє дітей.

Фото: ДСНС

 Автор: Сергій Ваха

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