ДТП у Дніпрі: Зіткнулися легковик і вантажівка, загинули четверо людей

"Увечері надійшло повідомлення про те, що сталася дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиці Гербіна та Криворізького шосе Чечелівського району міста. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля Hyundai та вантажівки DAF загинуло 4 людини, з яких 1 дитина", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що тіла загиблого водія та пасажирки надзвичайники деблокували з легкового автомобіля за допомогою аварійно-рятувального обладнання та передали працівникам поліції.
Як повідомлялося, на Львівщині під час нічної ДТП травмовані семеро людей, серед них двоє дітей.
Фото: ДСНСАвтор: Сергій Ваха