По делу о катастрофе учебного самолета Ан-26 в Чугуеве сообщили о подозрении еще трем лицам, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

«30 апреля следователи Государственного бюро расследований, по согласованию с процессуальными прокурорами Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил, сообщили о подозрении новым лицам, причастным к данному трагическому событию, а именно: заместителю командира воинской части А4104, где произошла катастрофа, и заместителю командира указанной воинской части по летной подготовке», - говорится в сообщении.

Они подозреваются в нарушении правил подготовки и проведения полетов и халатном отношении к военной службе (ст. 416 и ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, прокуроры сообщили о подозрении в халатном отношении к военной службе депутату областного совета, который на время катастрофы исполнял обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Указанным лицам вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

С учетом дополнительно собранных доказательств также сообщено об изменениях ранее сообщенных подозрений лицам, которые не обеспечили безопасность полетов на вверенных им направлениях по должностям, а именно: командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины, бывшему командиру воинской части А4104 и бывшему руководителю управления полетами на аэродроме «Чугуев».

В Бюро также сообщили, что в начале мая планируется завершить досудебное расследование данного уголовного производства, после чего подозреваемым, их защитникам и потерпевшим предоставят материалы производства для ознакомления.

Напомним, 25 сентября 2020 года при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии – умер. Второй – выжил и находится в больнице.

Расследование крушения самолета Ан-26 под Чугуевом выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.

Печерский суд Киева взял под стражу бывшего командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова по подозрению в халатности и нарушении подготовки и правил полетов, что привело к катастрофе самолета Ан-26.