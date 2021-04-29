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Для проведения двусторонних переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина рассматривается Иерусалим, а также столица Австрии Вена, сообщает НВ со ссылкой на источник.

Собеседник издания уточнил, что согласование повестки и места будущего саммита дипломатическими каналами уже началось.

Активная фаза подготовки встречи президентов начнется после майских праздников.

«У (премьера Израиля Беньямина) Нетаньяху доверительные отношения с нами и с Россией. Поэтому Иерусалим — хороший вариант. Есть и другой — Вена. Оба места по-своему подходящие с точки зрения безопасности, так и гарантирования равноправия сторон», — пояснил собеседник издания.

Также он прокомментировал утечки в российских СМИ, о том что после согласия Путина провести переговоры, но только в Москве, Зеленскому была предложена дата 9 мая.

«Это делается в пропагандистских целях. 9-го или на другую дату, в Москву, Зеленский вряд ли согласится. Мы не будем реагировать. Порошенко любил лично заниматься контпропагандой. Наша же цель — не переговариваться, а договориться с Путиным об окончании войны на приемлемых для Украины условиях», — добавил источник.

Собеседник прокомментировал возможную встречу президентов в Ватикане: «Сейчас СМИ активно обсуждают, что мы предложили Ватикан, но это был ответ на вопрос итальянских журналистов: мог ли Ватикан стать таким местом. Теоретически, конечно, мог. Фактически, реализовать сложней».

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в любой точке украинского Донбасса.

Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с «руководителями» так называемых «ЛНР» и «ДНР» и лишь по другим темам обращаться непосредственно в Москву.

Зеленский отверг предложение Путина обсуждать вопросы войны на Донбассе с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР». 

Кремль, в свою очередь, исключили переговоры Зеленского и Путина по Донбассу.

В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан

 
ForUm

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