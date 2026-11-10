Рашисти перейшли до нової тактики знищення української енергетики

Восени Росія перейшла до комплексної стратегії руйнування української енергетичної системи та змінила тактику атак. Окупанти масово застосовують ударні безпілотники з турбореактивними двигунами, штучним інтелектом і технологіями, які допомагають точніше знаходити цілі, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, російські дрони використовують у режимі пошуку цілей, зокрема із застосуванням MESH-мереж та штучного інтелекту. Це підвищує точність ураження енергетичних об'єктів.

Основними цілями російських атак стали ключові підстанції, розподільчі пристрої, лінії електропередач, теплоелектростанції, гідроелектростанції, теплоелектроцентралі, а також нафтогазова інфраструктура.

Шмигаль зазначив, що особливо складною залишається ситуація з електропостачанням у Києві та Дніпрі. Енергетики працюють над відновленням пошкоджених об'єктів цілодобово. Для прискорення ремонтів уже сформували додаткові бригади.

Паралельно уряд працює над посиленням енергетичної стійкості громад. Зокрема, йдеться про розвиток розподіленої генерації та запуск уже встановленого обладнання, яке має зменшити залежність від великих енергетичних об'єктів. Водночас строки відновлення енергетичної інфраструктури залежать від інтенсивності російських обстрілів.

Як повідомляло раніше ForUa, водопостачання столиці опинилось під загрозою.