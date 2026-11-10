США будуть тиснути на РФ, щоб та дозволила Європі долучитися до переговорів

Посланці президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф будуть тиснути на Росію, щоб та дозволила Європі долучитися до майбутніх переговорів щодо безпеки континенту.

Кушнер та Віткофф будуть наполягати на тому, щоб Європа відігравала безпосередню роль у майбутніх переговорах, виступаючи посередниками у перших з лютого тристоронніх переговорах із Росією та Україною, які відбудуться у вівторок в Абу-Дабі, повідомляє Politico.

Європейським урядам та інституціям ЄС, ймовірно, не доведеться довго вирішувати, кого вони хочуть бачити за столом переговорів від свого імені. Кушнер і Віткофф прагнуть прискорити темп переговорів і хочуть, щоб зустріч цього тижня стала останньою без повноцінної участі Європи.

"Нам потрібна Європа за столом переговорів. Тому наша пропозиція полягає в тому, щоб залучити європейців до обговорення після цих тристоронніх переговорів", – сказав один з чиновників.

Посадовці позитивно оцінили той факт, що 27 жовтня лідери Фінляндії та Норвегії безпосередньо зателефонували Путіну, і зазначили, що необхідні більш активні контакти.

"Нам потрібно набагато більше європейських переговорів із Росією, щоб європейці чули те саме, що чуємо ми, і щоб ті повідомлення, які вони передають нам, вони могли передавати безпосередньо Росії", – стверджують у США.

Питання про те, хто виступає від імені Європи – і чи повинні європейські союзники України взагалі вести переговори з Путіним – викликає глибокі розбіжності. Лідери ЄС обговорять цю тему на неформальному саміті в Дубліні наприкінці цього тижня.

Європейські уряди побоюються, що Трамп, можливо, готується погодитися на давні вимоги Путіна щодо скорочення впливу НАТО в регіоні. Однак американські посадовці наполягали, що НАТО й надалі залишатиметься центральним елементом колективної оборони Європи, водночас відмовляючись відступати від необхідності кардинального переосмислення відносин континенту з Росією.

Європейці мають багато упереджень щодо перегляду архітектури безпеки, оскільки Росія в минулому пропонувала різні зміни, а попередні домовленості зазнали невдачі, додав посадовець.

"Ми маємо створити щось нове, що працюватиме сьогодні", – сказав він.

Фото: ТСН.