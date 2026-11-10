Як архітектура впливає на вартість нерухомості: METRONOM збере провідних гравців ринку

Тайминг METRONOM

25 листопада 2026, Освіторія Хаб

15:00–20:00



Тема: «Девелопер + архітектор створюють додану вартість у котеджних комплексах»



Модератор: Влад Михайленко



Структура

Кожна пара виступає 20 хвилин.

Після кожної пари — 10 хвилин коментарів експертів.



15:00–15:15 — Реєстрація, welcome-кава

15:15–15:30 — Відкриття. Привітання організаторів, представлення теми та правил роботи (модератор Влад Михайленко)



15:30–16:00



Пара 1: О.Краса (Concorde Capital + Svitlo Development + «Відважних») + МОДУС (20 хв)

Коментарі експертів (10 хв)



16:00–16:30



Пара 2: «Креатор-Буд» (Ігор Гуда) + AIMM Architecture (20 хв)

Коментарі експертів (10 хв)



16:30–17:00



Пара 3: Vlasne Misto + LAWA / Kudin / Yod Group (20 хв)

Коментарі експертів (10 хв)



17:00–17:15 — Кава-брейк / нетворкінг (15 хв)



17:15–17:45



Пара 4: BGV Development (Equides Villas) + архітектурна команда проєкту (20 хв)

Коментарі експертів (10 хв)



17:45–18:15



Пара 5: EcoBud (Павло Сомов) + Ecobud Project (Марина Круглова) (20 хв)

Коментарі експертів (10 хв)



18:15–18:45



Пара 6: Сергій Одарич (ODA Development) + Ігор Мартін (Martins Studio) (20 хв)

Коментарі експертів (10 хв)



18:45–19:15 — Експертна панель / підсумок (30 хв)



Модератор: Влад Михайленко



Експерти:



• Сергій Володимирович Самусєв — засновник і керуючий партнер ZV Development (раніше — президент ЗА «Золоті ворота»)

• Дмитро Карпіловський — співзасновник і керуючий партнер УкрІнвестКлуб

• Андрій Олександрович Длігач — доктор економічних наук, професор, засновник і голова Advanter Group, голова Kyiv Foresight Foundation

• Андрій Васильович Пашенько — засновник і керівник Творчої архітектурної майстерні «А. Пашенько»

• Анна Лаєвська — CEO Sigma+, голова Комітету з питань девелопменту Конфедерації будівельників України



19:15–20:00 — Фуршет, нетворкінг, жива музика (джаз), фотосесія



Вартість квитків і що входить:



Guest — 2 500 грн

Участь у програмі, місце в залі, кава-брейк, доступ до нетворкінгу.



Business — 5 000 грн

Усе з Guest + пріоритетна розсадка ближче до сцени, доступ до фуршету, фотосесія з учасниками.



Premium — 7 500 грн

Усе з Business + пріоритетне місце в перших рядах, участь у закритому нетворкінгу з парами та експертами після програми, персональний доступ до спікерів.



Partner — 10 000 грн

Усе з Premium + максимальна видимість (можливість короткого представлення компанії), окрема зона на фуршеті, індивідуальне фото зі спікерами та експертами.



Дата і час: 25 листопада 2026, 15:00–20:00

Місце: Освіторія Хаб, вул. Князів Острозьких, 2, Київ



Організатор: медіагрупа DMNTR («Дім та інтер’єр»)



Організатор:

Медіа група DMNTR



Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/hhznkyTRYkCJhVho6



Контакти щодо квитків:

проєктний менеджер METRONOMЕ

0777772547

0444619128