Як архітектура впливає на вартість нерухомості: METRONOM збере провідних гравців ринку

Тайминг METRONOM
25 листопада 2026, Освіторія Хаб
15:00–20:00
Тема: «Девелопер + архітектор створюють додану вартість у котеджних комплексах»
Модератор: Влад Михайленко
Структура
Кожна пара виступає 20 хвилин.
Після кожної пари — 10 хвилин коментарів експертів.
15:00–15:15 — Реєстрація, welcome-кава
15:15–15:30 — Відкриття. Привітання організаторів, представлення теми та правил роботи (модератор Влад Михайленко)
15:30–16:00
Пара 1: О.Краса (Concorde Capital + Svitlo Development + «Відважних») + МОДУС (20 хв)
Коментарі експертів (10 хв)
16:00–16:30
Пара 2: «Креатор-Буд» (Ігор Гуда) + AIMM Architecture (20 хв)
Коментарі експертів (10 хв)
16:30–17:00
Пара 3: Vlasne Misto + LAWA / Kudin / Yod Group (20 хв)
Коментарі експертів (10 хв)
17:00–17:15 — Кава-брейк / нетворкінг (15 хв)
17:15–17:45
Пара 4: BGV Development (Equides Villas) + архітектурна команда проєкту (20 хв)
Коментарі експертів (10 хв)
17:45–18:15
Пара 5: EcoBud (Павло Сомов) + Ecobud Project (Марина Круглова) (20 хв)
Коментарі експертів (10 хв)
18:15–18:45
Пара 6: Сергій Одарич (ODA Development) + Ігор Мартін (Martins Studio) (20 хв)
Коментарі експертів (10 хв)
18:45–19:15 — Експертна панель / підсумок (30 хв)
Модератор: Влад Михайленко
Експерти:
• Сергій Володимирович Самусєв — засновник і керуючий партнер ZV Development (раніше — президент ЗА «Золоті ворота»)
• Дмитро Карпіловський — співзасновник і керуючий партнер УкрІнвестКлуб
• Андрій Олександрович Длігач — доктор економічних наук, професор, засновник і голова Advanter Group, голова Kyiv Foresight Foundation
• Андрій Васильович Пашенько — засновник і керівник Творчої архітектурної майстерні «А. Пашенько»
• Анна Лаєвська — CEO Sigma+, голова Комітету з питань девелопменту Конфедерації будівельників України
19:15–20:00 — Фуршет, нетворкінг, жива музика (джаз), фотосесія
Вартість квитків і що входить:
Guest — 2 500 грн
Участь у програмі, місце в залі, кава-брейк, доступ до нетворкінгу.
Business — 5 000 грн
Усе з Guest + пріоритетна розсадка ближче до сцени, доступ до фуршету, фотосесія з учасниками.
Premium — 7 500 грн
Усе з Business + пріоритетне місце в перших рядах, участь у закритому нетворкінгу з парами та експертами після програми, персональний доступ до спікерів.
Partner — 10 000 грн
Усе з Premium + максимальна видимість (можливість короткого представлення компанії), окрема зона на фуршеті, індивідуальне фото зі спікерами та експертами.
Дата і час: 25 листопада 2026, 15:00–20:00
Місце: Освіторія Хаб, вул. Князів Острозьких, 2, Київ
Організатор: медіагрупа DMNTR («Дім та інтер’єр»)
Організатор:
Медіа група DMNTR
Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/hhznkyTRYkCJhVho6
Контакти щодо квитків:
проєктний менеджер METRONOMЕ
0777772547
0444619128
Як архітектура впливає на вартість нерухомості: METRONOM збере провідних гравців ринку
Тайминг METRONOM