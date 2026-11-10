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Як архітектура впливає на вартість нерухомості: METRONOM збере провідних гравців ринку

Як архітектура впливає на вартість нерухомості: METRONOM збере провідних гравців ринку

Тайминг METRONOM
25 листопада 2026, Освіторія Хаб
15:00–20:00

Тема: «Девелопер + архітектор створюють додану вартість у котеджних комплексах»

Модератор: Влад Михайленко

Структура
Кожна пара виступає 20 хвилин.
Після кожної пари — 10 хвилин коментарів експертів.

15:00–15:15 — Реєстрація, welcome-кава
15:15–15:30 — Відкриття. Привітання організаторів, представлення теми та правил роботи (модератор Влад Михайленко)

15:30–16:00

Пара 1: О.Краса (Concorde Capital + Svitlo Development + «Відважних») + МОДУС (20 хв)
Коментарі експертів (10 хв)

16:00–16:30

Пара 2: «Креатор-Буд» (Ігор Гуда) + AIMM Architecture (20 хв)
Коментарі експертів (10 хв)

16:30–17:00

Пара 3: Vlasne Misto + LAWA / Kudin / Yod Group (20 хв)
Коментарі експертів (10 хв)

17:00–17:15 — Кава-брейк / нетворкінг (15 хв)

17:15–17:45

Пара 4: BGV Development (Equides Villas) + архітектурна команда проєкту (20 хв)
Коментарі експертів (10 хв)

17:45–18:15

Пара 5: EcoBud (Павло Сомов) + Ecobud Project (Марина Круглова) (20 хв)
Коментарі експертів (10 хв)

18:15–18:45

Пара 6: Сергій Одарич (ODA Development) + Ігор Мартін (Martins Studio) (20 хв)
Коментарі експертів (10 хв)

18:45–19:15 — Експертна панель / підсумок (30 хв)

Модератор: Влад Михайленко

Експерти:

Сергій Володимирович Самусєв — засновник і керуючий партнер ZV Development (раніше — президент ЗА «Золоті ворота»)
Дмитро Карпіловський — співзасновник і керуючий партнер УкрІнвестКлуб
Андрій Олександрович Длігач — доктор економічних наук, професор, засновник і голова Advanter Group, голова Kyiv Foresight Foundation
Андрій Васильович Пашенько — засновник і керівник Творчої архітектурної майстерні «А. Пашенько»
Анна Лаєвська — CEO Sigma+, голова Комітету з питань девелопменту Конфедерації будівельників України

19:15–20:00 — Фуршет, нетворкінг, жива музика (джаз), фотосесія

Вартість квитків і що входить:

Guest — 2 500 грн
Участь у програмі, місце в залі, кава-брейк, доступ до нетворкінгу.

Business — 5 000 грн
Усе з Guest + пріоритетна розсадка ближче до сцени, доступ до фуршету, фотосесія з учасниками.

Premium — 7 500 грн
Усе з Business + пріоритетне місце в перших рядах, участь у закритому нетворкінгу з парами та експертами після програми, персональний доступ до спікерів.

Partner — 10 000 грн
Усе з Premium + максимальна видимість (можливість короткого представлення компанії), окрема зона на фуршеті, індивідуальне фото зі спікерами та експертами.

Дата і час: 25 листопада 2026, 15:00–20:00
Місце: Освіторія Хаб, вул. Князів Острозьких, 2, Київ

Організатор: медіагрупа DMNTR («Дім та інтер’єр»)

Організатор:
Медіа група DMNTR 

Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/hhznkyTRYkCJhVho6

Контакти щодо квитків:
проєктний менеджер METRONOMЕ
0777772547
0444619128

Теги:

КиївбудівництвоMETRONOM
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