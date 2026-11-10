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Рубіо пояснив, від чого залежатимуть гарантії безпеки для України

Рубіо пояснив, від чого залежатимуть гарантії безпеки для України

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни Україна повинна мати гарантії безпеки. Водночас їхній механізм має бути прийнятним і для Росії, інакше він не зможе працювати, повідомляють DRM News.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливість надання Україні американських гарантій безпеки за аналогією зі статтями 4 і 5 НАТО, Рубіо зазначив, що остаточного плану поки немає.

За його словами, США обговорюють різні концепції гарантій, які можуть діяти після завершення війни. Це питання держсекретар назвав одним із ключових для досягнення остаточної мирної угоди.

Рубіо наголосив, що Україна має почуватися захищеною після війни, а гарантії повинні бути такими, щоб Київ міг на них погодитися. Водночас, за його словами, їх має прийняти і Москва.

На запитання, чи можуть США закріпити такі зобов'язання окремим договором, держсекретар відповів ствердно, але зауважив, що це питання ще не обговорювали детально.

Він також звернув увагу на складність ратифікації міжнародних договорів у нинішніх політичних умовах США.

Як повідомляло раніше ForUa, на яких нотах поновлюються тристоронні мирні перемовини по Україні.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

мирна угодагарантії безпекиРубіо
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