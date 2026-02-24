﻿
Війна

Війна забрала життя 312 співробітників "Нафтогазу України"

Війна забрала життя 312 співробітників "Нафтогазу України"

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 312 працівників НАК "Нафтогаз України", ще близько 6 тисяч співробітників компанії нині служать у лавах Сил оборони.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, зазначивши, що Нафтогаз вшановує памʼять усіх загиблих колег — як чоловіків, так і жінок — та підтримує їхні родини.

Голова правління НАК Сергій Корецький наголосив, що ці роки стали періодом безперервних втрат, героїзму та стійкости.

За його словами, це чотири роки боротьби і самопожертви українських військових, постійних атак на енергетичну інфраструктуру та щоденної праці задля збереження тепла в домівках українців. Він подякував усім працівникам компанії за відданість і підкреслив, що памʼять про загиблих назавжди залишиться в серцях колективу.

У Нафтогазі також повідомили, що загалом близько 6 тисяч співробітників компанії долучилися до захисту України і продовжують службу в складі українського війська.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НафтогазНафтогаз УкраїнивійнавтратирашистиСергій Корецький
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У роковини вторгнення Зеленський продемонстрував бункер, де працювала влада
Полiтика 24.02.2026 12:50:35
У роковини вторгнення Зеленський продемонстрував бункер, де працювала влада
Читати
«Три конкретні цілі»: Федоров розкрив деталі українського плану війни
Війна 24.02.2026 12:18:17
«Три конкретні цілі»: Федоров розкрив деталі українського плану війни
Читати
Внаслідок теракту в Миколаєві поранено сімох патрульних, двоє у важкому стані
Надзвичайні події 24.02.2026 12:01:09
Внаслідок теракту в Миколаєві поранено сімох патрульних, двоє у важкому стані
Читати

Популярнi статтi