Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 312 працівників НАК "Нафтогаз України", ще близько 6 тисяч співробітників компанії нині служать у лавах Сил оборони.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, зазначивши, що Нафтогаз вшановує памʼять усіх загиблих колег — як чоловіків, так і жінок — та підтримує їхні родини.

Голова правління НАК Сергій Корецький наголосив, що ці роки стали періодом безперервних втрат, героїзму та стійкости.

За його словами, це чотири роки боротьби і самопожертви українських військових, постійних атак на енергетичну інфраструктуру та щоденної праці задля збереження тепла в домівках українців. Він подякував усім працівникам компанії за відданість і підкреслив, що памʼять про загиблих назавжди залишиться в серцях колективу.

У Нафтогазі також повідомили, що загалом близько 6 тисяч співробітників компанії долучилися до захисту України і продовжують службу в складі українського війська.