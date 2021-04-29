Уволенный глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев не намерен «устраивать цирк и подставлять под удар» компанию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня мой последний день работы в Нафтогазе. Это были насыщенные 7 лет 1 месяц 3 дня преобразования невозможного в достижимое. No Regrets. Озвучивать перечень достижений Нафтогаза за это время считаю лишним. Их знают наши оппоненты, знают наши союзники. Все, что мы сделали, уже вошло в историю и эти факты не уничтожить», – написал он.

При этом Коболев подчеркнул, что у него есть претензии ко вчерашним решениям правительства. «Не в части моего увольнения, а в том, что они сейчас ставят крест на реформе корпоративного управления», – отметил он. «С 2014 года Украина твердо решила, что на государственной собственности должно зарабатывать государство и украинцы, а не приближенные к денежным потокам политики. Одно вчерашнее решение правительства отправляет в помойку все наработки. И против этого мы еще готовы повоевать», – заявил Коболев

«Важно объяснить. Я не намерен устраивать цирк и подставлять под удар Нафтогаз. Сейчас основная задача команды - сохранить динамику работы, которая установилась у нас в последнее время, и обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений Группы. Я оставляю ключи от кабинета Юрию Витренко. Последнее удовольствие, которое позволил себе как глава Нафтогаза, - подписал решение о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе», – подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также были прекращены полномочия независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.

В Нафтогаз решение Кабмина об увольнении Коболева назвали юридической манипуляцией.

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК, заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.