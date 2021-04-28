Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, готов ли президент РФ Владимир Путин встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в третьей стране. Об этом Песков сказал журналистам в Москве, передает УНИАН.

«Смотрите, президент Зеленский сказал, что это (Ватикан. – Ред.) могло бы быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом официально не знает ни Ватикан, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой официальной информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение. Готов ли президент Путин куда-то ехать – я не знаю. Мы все исходим из того, что президент Путин сказал, что, поскольку мы не являемся стороной конфликта, то говорить о делах Донбасса, то есть о мире, с нами не нужно», - сказал Песков, отвечая на вопрос, готов ли Путин встретиться с Зеленским, в частности в Ватикане.

«Сам Путин отметил, что, в случае готовности говорить по двусторонним отношениям, он будет рад видеть президента Зеленского в Москве. Иных конкретных формулировок мы пока не видели», - добавил он.

На вопрос, если президент Украины намерен обсуждать с Путиным мир на Донбассе, означает ли это, что этих переговоров не будет, Песков сказал: «Это, безусловно, прекрасная декларация, и, конечно, стремление к миру может и должно поддерживаться. Но дело в том, что, если я правильно понимаю, Украина с Россией, слава Богу, никогда не воевали».

«Речь, наверное, должна идти не о мире между Украиной и Россией. Хотя Украина изрядно испортила наши двухсторонние отношение – по всей видимости такая политическая воля превалирует в Киеве, но мира нужно добиваться на территории самой Украины, и с тем, чтобы помочь этому процессу, Россия принимает участие в минской четверки», - сказал он.

Песков подчеркнул, что вопрос Донбасса не может решаться между Украиной и Россией, потому что последняя «не является стороной этого конфликта, и об этом достаточно прямо заявил президент РФ Владимир Путин».

На уточняющий вопрос, что же делать в ситуации, когда в Украине другое мнение касательно неучастия РФ в войне на Донбассе, Песков ответил: «Нужно искать точки соприкосновения. В любом случае, президент России неоднократно заявлял о своей готовности идти на диалог и искать поиски решения именно в рамках диалога. Также президент говорил о необходимости выполнения взятых на себя обязательств всеми сторонами без исключения».

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в любой точке украинского Донбасса.

Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с «руководителями» так называемых «ЛНР» и «ДНР» и лишь по другим темам обращаться непосредственно в Москву.

Зеленский отверг предложение Путина обсуждать вопросы войны на Донбассе с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Кремль, в свою очередь, исключили переговоры Зеленского и Путина по Донбассу.

В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан.