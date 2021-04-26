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Президент Украины Владимир Зеленский отвергает предложение российского президента Владимира Путина обсуждать вопросы войны на Донбассе с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР». 

Президент Владимир Зеленский поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку организацию встречи с президентом ФР Владимиром Путиным.

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве.

В понедельник, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня одной из крупнейших техногенных катастроф ХХ века – аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Согласно архивным данным, аварии на Чернобыльской АЭС случались и до 26 апреля 1986 года, сообщается на странице СБУ. 

Игорь Гладковский в понедельник прибыл в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). 

В соответствии с постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, компания ГК «Нафтогаз Украины» с 1 мая 2021 автоматически переводит клиентов на новый годовой тарифный план - «Фиксированный». Компания предложила своим клиентам самую выгодную цену на газ среди поставщиков на рынке.

В Украине по состоянию на утро понедельника, 26 апреля, зафиксировано 5062 новых случая заболевания COVID-19

Европейский союз в течение лета откроется для въезда для туристов, привитых вакцинами от коронавируса, утвержденными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).
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