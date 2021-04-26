Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве.

«В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила «persona non grata» сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, «persona non grata» объявлен сотрудник посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля», - заявили в МИД РФ, передает УНИАН.

Отмечается, что соответствующая вербальная нота сегодня была направлена Посольству Украины в Москве.

Также в российском МИДе предупредили Украину, что могут принять дополнительные меры в отношении украинских дипломатов, в случае продолжения «враждебных действий» против российских дипломатов.

Напомним, ранее в ФСБ РФ сообщили о задержании в Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка якобы при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов. Замглавы МИД Украины Енин назвал действия ФСБ в отношении Сосонюка провокацией.