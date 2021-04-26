В соответствии с постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, компания ГК «Нафтогаз Украины» с 1 мая 2021 автоматически переводит клиентов на новый годовой тарифный план - «Фиксированный». Компания предложила своим клиентам самую выгодную цену на газ среди поставщиков на рынке, сообщили в пресс-службе.

Так, цена на голубое топливо от ГК «Нафтогаз Украины», которую компания устанавливает с 1 мая 2021 и до 30 апреля 2022 года, равна 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

«Годовые тарифные планы – это рыночный способ обеспечить населению страховку от сезонных ценовых колебаний, которые клиенты чувствовали, например, в прошлом году. Фиксированные ценовые предложения поставщиков защищают население, но при этом сохраняют конкуренцию и рынка газа», - говорится в сообщении.

«Фиксированный» тарифный план не предусматривает никаких предоплат.

Клиенты по-прежнему должны оплатить только за потребленный объем газа по фиксированной цене до 25 числа каждого месяца.

Новый тарифный план также доступен для получателей льгот и субсидий.

ГК «Нафтогаз Украины» также работает над тем, чтобы в июне представить больше предложений на рынке - сезонные тарифные планы и газовые пакеты.

ГК «Нафтогаз Украины» как поставщик «последней надежды» (ПОН) обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика. На сегодня ПОН обслуживает почти 650 тыс. домохозяйств. Цена на газ для клиентов ПОН в мае составит 9.57 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки). В дальнейшем такие клиенты должны выбрать рыночную газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить более выгодные цены.

В субботу, 24 апреля, поставщики газа начали объявлять цену ресурса для населения в рамках обязательного годового пакета. В частности, крупнейший поставщик газа – компания «ЙЕ Энергия» Дмитрия Фирташа и около 20 поставщиков, работающих под брендом «Твой Газсбыт», установили единый тариф для населения «твой газ годовой» в размере 7,99 грн/куб. м (с НДС).