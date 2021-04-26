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Президент Владимир Зеленский поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку организацию встречи с президентом ФР Владимиром Путиным.

Об этом Зеленский сообщил в ходе поездки на ЧАЭС, передает УНИАН.

«Я действительно предложил встретиться на Донбассе. Президент РФ подтвердил желание встретиться, но предложил в Москве. Я дал задание руководителю ОП, чтобы он соединялся с администрацией президента Путина, чтобы они пришли к согласию, нашли место или город, где мы могли бы встретиться», - сказал глава государства.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в любой точке украинского Донбасса.

Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с «руководителями» так называемых «ЛНР» и «ДНР» и лишь по другим темам обращаться непосредственно в Москву.

Зеленский отверг предложение Путина обсуждать вопросы войны на Донбассе с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР». 
ForUm

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