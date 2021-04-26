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В понедельник, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня одной из крупнейших техногенных катастроф ХХ века – аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции, расположенной в 12 километрах от города Чернобыля Киевской области произошел крупнейший взрыв.

Из созданной 30-километровой зоны отчуждения вокруг АЭС и города атомщиков Припять было эвакуировано все население — более 115 тыс. человек. Людям запрещалось брать вещи, а чтобы не раздувать панику, сообщалось, что они вернутся домой через три дня, чего, конечно, не случилось.

В течение первых трех месяцев после взрыва скончался 31 человек, еще 19 смертей с 1987 по 2004 год с большой вероятностью можно отнести к ее прямым последствиям. Также известно, что 134 человека перенесли острую лучевую болезнь.  

Облака за несколько часов разнесли радиоактивные материалы по значительной части Европы. Но прежде всего по территориям Украины, Беларуси, России  — более 200 тыс. км². 

Тогда наибольшую опасность представлял радиоактивный йод, имеющий сравнительно малый период полураспада (восемь дней) и накапливающийся в щитовидной железе. В настоящее время отголоском от аварии остаются изотопы стронция и цезия с периодом полураспада около 30 лет.
ForUm

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