В Украине по состоянию на утро понедельника, 26 апреля, зафиксировано 5062 новых случая заболевания COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За прошедшие сутки госпитализированы 2061 человек; летальных случаев - 195; 6910 человек выздоровели.
Проведено 25 248 тестирований (в том числе методом ПЦР - 15379, методом ИФА - 2853, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 7016).
За все время пандемии в Украине заболели – 2030333 лица; выздоровели - 1579438 человек; летальных случаев - 42518; проведено ПЦР-тестов - 9256290.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.
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