также в разделеОбщество
В Карпатах возобновили поиски пропавшего в феврале туриста 10
В ОРДЛО зафиксировали учения российских наемников и скопление боевой техники 14
Карантин на майские праздники не изменится 17
С 26 апреля в Тернополе ослабляют карантин 11
Прогноз погоды: в Украине ударят трехдневные заморозки 35
Одесская область покинула «красную» зону 20
Коронавирус в Украине: за сутки почти 8 000 новых случаев 28
Еще одна область покидает «красную» зону карантина 65
УЗ назначила дополнительные поезда на майские праздники 12
Ляшко: Новую партию вакцины AstraZeneca используют за две недели 14
Степанов обратился к украинцам накануне Пасхи 25
В Украине за сутки почти 13 тысяч новых случаев коронавируса 17
23 апреля. Картина дня 15
Креминь требует отзывать депутатов, систематически нарушающих языковой закон 19
В Словении реконструировали памятник украинским воинам 22
Чиновников Госгеокадастра разоблачили на хищении десятков тысяч га земель 14
Украинские врачи впервые за 13 лет пересадили костный мозг взрослому пациенту 19
Завтра в Украине возможен мокрый снег 17

В Украине по состоянию на утро понедельника, 26 апреля, зафиксировано 5062 новых случая заболевания COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализированы 2061 человек; летальных случаев - 195; 6910 человек выздоровели.

Проведено 25 248 тестирований (в том числе методом ПЦР - 15379, методом ИФА - 2853, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 7016).

За все время пандемии в Украине заболели – 2030333 лица; выздоровели - 1579438 человек; летальных случаев - 42518; проведено ПЦР-тестов - 9256290.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги