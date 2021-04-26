Игорь Гладковский в понедельник прибыл в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Игорь Гладковский пришел в САП», - сказал собеседник агентства.

Позже источник добавил, что Гладковскому вручен обвинительный акт для дальнейшего рассмотрения дела в суде.

Игорь Гладковский – сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, один из подозреваемых по делу «Оптимумспецдеталь».

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 21 апреля 2021 года объявило в розыск Гладковского по делу о «схемах» в «Укроборонпроме». Решение было принято детективом Бюро в связи с неявкой подозреваемого для вручения копии обвинительного акта.

В Бюро напомнили, что в декабре 2020 года подозреваемому открыли материалы следствия для ознакомления перед передачей обвинительного акта в суд. Решением суда он был ограничен в ознакомлении с материалами до 15 апреля 2021 года.

По данным следствия, в результате действий подозреваемого в 2015-2017 гг. ООО «Оптимумспецдеталь» получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями госконцерна «Укроборонпром». За это обвиняемый получал выгоду, которая, по договоренности, должна была составлять 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом, только по одному договору он получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды.

И.Гладковский 21 декабря 2020 года был уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины.

Напомним, 25 февраля 2019 журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

4 марта Президент уволил Гладковского.

11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования.

19 октября суд арестовал Гладковского, но позволил выйти под залог в размере 10,6 миллиона гривен.