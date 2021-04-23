Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область) кандидата от партии «Слуга народа» Василия Вирастюка, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИУ.

Отмечается, что ЦИК получила сведения о завершении судебного рассмотрения апелляционных жалоб по результатам действий и решений ОИК ОИО № 87 и таким образом перешла к установлению официальных результатов выборов в этом округе.

«На основании уточненного протокола и с учетом решений судов, вступивших в законную силу, комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины 28 марта 2021года в одномандатном избирательном округе № 87. Так по данным протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОИО № 87 с пометкой «Уточненный» народным депутатом Украины избран Василий Вирастюк», - говорится в сообщении.

За него проголосовали 15 536 избирателей, что составляет 30,5% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Соответствующий протокол ЦИК подписали все присутствующие на заседании члены комиссии, двое из них - с особым мнением.

Председатель комиссии Олег Диденко отметил, что ЦИК обработала полученные от ОИК материалы, в том числе решения судов, в том числе на предмет их выполнения окружной комиссией.

«Было установлено, что те обстоятельства, которые могли служить основанием для обязательства ОИК составить уточненный протокол были предметом судебного разбирательства. При принятии протоколов от ОИК об итогах голосования в округе у членов комиссии было много вопросов, на которые фактически был дан ответ как раз судами. В данном случае мы исходили из того, что ЦИК, как и все государственные органы, обязана выполнять решения судов и не может принимать решения вопреки тех решений судов, вступивших в законную силу. Законом не предусмотрено иного варианта действий ЦИК в этой ситуации кроме как установить результаты выборов на основании уточненного протокола ОИК и судебных решений», - сказал Диденко.

Вместе с тем комиссия считает необходимым отреагировать на известные ей факты нарушения законодательства Украины о выборах в этом округе с целью защиты прав субъектов и участников избирательного процесса.

В ходе обработки избирательной документации, решений судов, обращений граждан и особого мнения членов ОИК, комиссия обнаружила обстоятельства, которые требуют выяснения правоохранительными органами. В частности - относительно выявленной недостачи избирательных бюллетеней по отдельным избирательным участкам, которые могут свидетельствовать о незаконном уничтожении (похищении) избирательной документации, что согласно Уголовному кодексу Украины является уголовным правонарушением и нуждаются в проверке и предоставлении соответствующей оценки правоохранительными органами.

Однако в ЦИК заявляют, что согласно действующему законодательству, комиссия не уполномочена оказывать правовую оценку действиям, которые могут содержать признаки административного, уголовного преступления, проводить проверку обстоятельств, принимать соответствующие решения о привлечении виновных лиц к ответственности.

Поэтому комиссия обратилась к Национальной полиции Украины для проведения проверки изложенных в своем решении обстоятельств нарушения законодательства Украины о выборах при установлении итогов голосования на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021года в ОИО № 87 и принятия в соответствии с законодательством Украины мер реагирования.

«Эти выборы действительно были достаточно сложными. Более 50 уголовных производств было открыто за нарушения на различных этапах избирательного процесса и мы обеспокоены той ситуацией, что во время обработки избирательной документации была выявлена ​​недостача избирательных бюллетеней. По этому поводу уже возбуждены уголовные производства и этот вопрос переместился от оценки со стороны ЦИК в сферу оценки правоохранительных органов, которые надеюсь, смогут установить все обстоятельства этого дела и привлечь нарушителей к ответственности. Видимо действительно это яркий пример, почему стоит отказываться от мажоритарной системы и вводить пропорциональную, которая менее чувствительна к подобным нарушениям», - сказал Диденко.

Напомним, на округе №87 на довыборах в парламент победу одержал представитель партии «Слуга народа» Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии «За будущее» Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения «Свобода» Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.

Впоследствии Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправными и отменил все постановления ОИК №87 о признании голосования на пяти участках недействительными.