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Кандидат от партии Слуга народа, спортсмен Василий Вирастюк победил на довыборах в Верховную Раду в округе № 87 Ивано-Франковской области.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комисии после обработки 100% протоколов на 117 избирательных участках по состоянию на воскресенье, 4 апреля.

Так, кандидат от партии Слуги народа Василий Вирастюк лидирует с результатом 31,25% (15 076 голосов избирателей), Александр Шевченко от партии За будущее отстает на 749 голосов (29,69%, или 14 327 голосов). У Руслана Кошулинского от ВО Свобода — 28,86% голосов (13 927).

Напомним, «Слуги народа» поехали на Прикарпатье разбираться с подсчетом голосов.

Кандидат в народные депутаты Руслан Кошулинский потребовал признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы, исходя из «многочисленных нарушений и сложившейся ситуации».
ForUm

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