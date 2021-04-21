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Брата главы Окружного административного суда Юрия Зонтова, задержанного во время получения взятки, уволили из Службы внешней разведки, сообщает пресс-служба СВР.

 

«Следуя демократическим принципам и стандартам информирования общества о деятельности разведоргана, Служба внешней разведки Украины сообщает, что проведенное служебное расследование выявило факты нарушения Ю. Зонтовым воинской дисциплины и условий прохождения военной службы. В рамках превалирования принципов добропорядочности в деятельности сотрудников Службы внешней разведки Украины Ю. Зонтов привлечен к дисциплинарной ответственности и уволен с военной службы», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили «на горячем» двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долл. США и через главу Окружного административного суда решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия.

Двух адвокатов-посредников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ обнаружили большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

Одним из задержанных является брат скандального председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова. Зонтов занимает пост замначальника управления Службы внешней разведки Украины.

Служба внешней разведки Украины на период досудебного расследования отстранила Зонтова.

8 апреля Высший антикоррупционный суд отправил Зонтова под стражу до 4 июня с альтернативой залога 35 млн 185 тысяч гривен,

 
ForUm

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